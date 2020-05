Jaar cel voor vrouw die onterecht 36.000 euro aan werkloosheidsuitkeringen opstrijkt KAR

15u01 0 Herent Een vrouw is veroordeeld tot een jaar cel voor uitkeringsfraude. Ze streek jarenlang werkloosheidsvergoedingen op, terwijl ze in Frankrijk bestuurster was van twee vennootschappen.

Jenny V. kreeg van oktober 2015 tot augustus 2018 maandelijks werkloosheidsvergoedingen. Officieel verbleef ze bij haar grootmoeder in Herent en Glabbeek. Dat bleek na onderzoek een fictief verblijfsadres te zijn. In realiteit woonde de vrouw in Frankrijk, waar ze de consultingbedrijven Aryaca en AYCC leidde.

De grootmoeder verklaarde dat haar kleindochter eerder een tijdje bij haar ingewoond had. Buren hadden daar nooit iets van gemerkt. De beklaagde werd vervolgd voor inbreuken op het sociaal strafwetboek. Ambtshalve wordt ze ook veroordeeld tot het terugbetalen van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen. Die zijn opgelopen tot 36.415 euro.

Jenny V. bleef afwezig op de zitting en werd bij verstek veroordeeld. Ze kreeg ook een geldboete van 8.000 euro. De vrouw heeft een gevuld strafregister. In Brussel werd ze in 2010 en 2015 veroordeeld voor respectievelijk valsheid in geschrifte en ontvoering van een minderjarige.