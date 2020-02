Jaar cel voor oplichter die post onderschept KAR

19 februari 2020

14u43 0 Herent Een man uit La Louvière heeft een jaar cel gekregen voor oplichtingspraktijken.

Exaucé L. onderschepte eind 2017 via de post een brandstoffactuur in Herent die bestemd was voor een tankstation. Hij wijzigde het rekeningnummer van de brandstofleverancier naar zijn persoonlijk rekeningnummer. De nietsvermoedende pomphouder schreef zo 38.000 euro over op de rekening van de oplichter. De bewuste rekening werd op 6 december 2016 geopend. Op de rekening gebeurden maandelijks stortingen van het OCMW voor L. Hij schreef de 38.000 euro onmiddellijk over naar een andere rekening en hij deed cash afhalingen aan het loket.

“De beklaagde is sinds jaren ingeschreven op hetzelfde adres. Hij werd geseind met het oog op verhoor, maar hij kon nooit worden aangetroffen”, stelde de rechter. Die achtte alle tenlasteleggingen bewezen. Ze veroordeelde L. tot een jaar cel en 8.000 euro boete. De man moet ook het bedrag teruggeven aan de gedupeerde.