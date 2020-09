Jaan Larivière haalt met KFC Herent uit bij Tielt-Winge en bevestigt favorietenstatus: “We gaan opnieuw vol voor de titel” Stijn Deleus

20 september 2020

18u17 0 Herent Een geweldige bekercampagne is daarvoor niet altijd een garantie op succes in de competitie, maar daar hebben ze zich bij KFC Herent niet veel van aangetrokken. De seizoensopener resulteerde afgelopen zaterdag in een klinkende 0-4-uitzege op bezoek bij Tielt-Winge. Flankspeler Jaan Larivière kwam meteen twee keer tot scoren, beide keren vanaf de penaltystip.

Gaat Herent zijn favorietenrol eindelijk waarmaken in tweede A? De start mag er alleszins zijn, vindt ook Larivière.

“Ik ben heel blij dat we onze uitstekende prestaties in de Croky Cup konden doortrekken naar de competitie, want dat is altijd toch wat afwachten”, weet hij. “In het verleden durfden we onze tegenstanders al eens onderschatten, maar daar was nu geen sprake van. Na een halfuur gingen we al met 0-4 aan de leiding. Alle respect voor Tielt-Winge trouwens, want ondanks alles bleven ze er tot de laatste snik voor gaan. Los daarvan had de score gerust hoger kunnen oplopen. Maar goed, je moet ook niet te veel willen. Komende woensdag staat alweer een pittige thuismatch op het programma tegen Averbode-Okselaar en dat wordt ongetwijfeld andere koek. Ik zie in hen misschien geen medefavoriet voor de titel, maar wel een gevaarlijke outsider.”

Toptransfers

“Of wij de te kloppen ploeg zijn in deze reeks? Tja, vorig jaar was dat ook al het geval en toch is het ons niet gelukt om te promoveren naar eerste”, beseft de middenvelder. “We gaan er wel opnieuw resoluut voor, zoveel is zeker. En ik zie het eigenlijk heel positief tegemoet. Met Taveirne, Fannes, Everaerts en Baeyens hebben we vier toptransfers gedaan die perfect in deze ploeg passen en ons dat tikkeltje extra slagkracht geven. Eén en ander betekent dat we over een brede kern beschikken van zo’n 18 à 19 evenwaardige spelers. En niet onbelangrijk, ons bekeravontuur heeft al getoond dat we aan maturiteit gewonnen hebben en een voorsprong makkelijker kunnen vasthouden. Die 4-0-thuiszege tegen derdenationaler Melsele was daar misschien het beste bewijs van. En ook aan de confrontatie met Taminoise hielden we een heel goed gevoel over, al gingen we daar nipt met 2-1 onderuit.”

Volwassen geworden

Aan alles voel je dat de 27-jarige Jaan Larivière zich perfect in z’n element voelt bij Herent, waar hij alweer aan zijn derde seizoen toe is. “Als je weet dat mijn broer achter mij speelt en mijn beste maat Taveirne voor mij in de spits, dan zal het niet verbazen dat ik me er enorm amuseer”, lacht hij. “Eigenlijk zijn wij één grote vriendengroep en dat kan alleen maar in ons voordeel spelen. De balans zit goed en ik kan me uitleven in m’n vrije rol op de flank. En nog belangrijker, in het hoofd zit het ook goed. In het verleden is dat niet altijd het geval geweest, waardoor ik het soms iets te makkelijk liet lopen. Ik kan bijvoorbeeld gerust zeggen dat ik nog veel meer uit het voetbal had kunnen halen. Ik bedoel, Betekom en dat korte avontuur in Heist was mooi, maar als ik zie waar ex-ploegmaats als Cyriel Dessers nu staan. Een gelijkaardige carrière had er misschien ook voor mij ingezeten, al kost dat veel opofferingen en daar was ik minder toe bereid. Ach, laat mij maar lekker shotten in Herent. Binnenkort vind je ons opnieuw in eerste provinciale terug, beloofd. We zijn stilaan toch een beetje volwassen geworden, dat kan de ploeg alleen maar ten goede komen. (knipoogt).”