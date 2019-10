Jaagpad langs de Vaart afgesloten tot eind december EDLL

21 oktober 2019

De Vlaamse Waterweg is gestart met werken langs het Kanaal Leuven-Dijle. Het jaagpad, tussen Wijgmaalbrug en de omleidingsweg ter hoogte van Cargill, wordt vernieuwd. Het jaagpad krijgt een kantoorboord en nieuwe asfalt. Dit om het comfort van de wandelaar of fietser te verhogen. Het jaagpad, dat deel uitmaakt van fietssnelweg F8 Leuven-Mechelen, is voor de volledige duur van de werken afgesloten en niet bereikbaar. De gebruiker moet een omleiding volgen via de Keulenstraat, de Karrestraat en de Zijpstraat. Er worden signalisatieborden voorzien. Als de werken volgens planning verlopen, zullen ze eind december afgerond zijn. De werken zijn wel weersafhankelijk. Dat wil zeggen: bij lange periodes van neerslag kan er vertraging optreden.