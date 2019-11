Is er een nieuwe toekomst voor de hop in Vlaams-Brabant? EDLL

22 november 2019

15u32 0 Herent Tot de jaren ‘80 was Vlaams-Brabant dé hopschuur van Europa. Vandaag telt onze provincie nog maar 11 percelen hop. De provincie Vlaams-Brabant wil, samen met het proefcentrum in Herent, opnieuw leven blazen in lokale hopteelt. “Lokale bierbrouwers moeten terug de weg vinden naar lokale hoptelers”, klinkt het. Het proefcentrum in Herent zal voortaan praktijkonderzoek uitvoeren op hop om zo bestaande en nieuwe hoptelers te ondersteunen.

Vlaams-Brabant is dé historische hopstreek. Van Aalst over Affligem en Asse tot in Opwijk, tussen de 15e en de 20ste eeuw was dit heel belangrijk teeltgebied voor hop. We kennen hop voornamelijk als conserveer- en smaakmiddel bij de bereiding van bier. Maar sinds de jaren ’80 verdween de hopteelt bijna volledig uit onze streek. De provincie Vlaams-Brabant telt nu nog maar 11 percelen hop. Vooral in de regio’s Affligem en Asse vind je nog hoptelers. In regio Leuven is er een in Tildonk en komt er een nieuwe in Bierbeek.

De provincie Vlaams-Brabant wil nieuw leven blazen in de hopteelt en lokale bierbrouwers en lokale hoptelers terug samen brengen. “Vlaams-Brabant is de provincie van het bier. Niet alleen omdat we wereldbrouwerijen hebben, maar ook omdat we veel kleine, nieuwe microbrouwerijen hebben. Niet alle Belgische brouwers vinden de weg naar de Belgische hoptelers en omgekeerd. Dat is een markt die elkaar mist. Onze lokale brouwers kopen hop in het buitenland en de hoptelers verkopen aan het buitenland. Daarom willen nu terug op lokaal niveau de verbinding maken tussen het basisproduct en het eindproduct”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw en toerisme.

Daarom organiseerde de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met het proefcentrum in Herent, vandaag een infodag om een nieuwe toekomst voor de hop te bespreken. Zowel lokale landbouwers, als microbrouwers kwamen samen om te ontdekken wat ze kunnen doen met lokale hop in hun productieproces.

Vraag naar lokale hop stijgt

De oorzaken voor minder hopteelt liggen onder meer bij de lage marktprijs, de buitenlandse concurrentie en de arbeidsintensiteit van de teelt. “Hop is een bijzonder arbeidsintensief ingrediënt van bier. Door de toenemende aantal kleine brouwerijen in onze regio stijgt de vraag naar lokale hop opnieuw. Onze brouwerijen zijn niet op zoek naar hop, dat komt via uniforme massaproductie. Neen, zij zoeken naar smaak en meerwaarde. Naast bittere hop vragen ze bijvoorbeeld ook om aroma-hoppen die hun bier een speciale smaak geeft. Kortom, hop is weer hip”, aldus Monique Swinnen.

Proefcentrum Herent ondersteunt en begeleidt lokale hoptelers

Het proefcentrum in Herent gaat bestaande en nieuwe hoptelers ondersteunen om hop op een gezonde en duurzame manier te telen. Daarom zijn ze gestart met praktijkonderzoek naar hopteelt. “We concentreren ons echt op wat de boer nodig heeft en zullen telers ondersteunen in hun praktijk. Daarom voorzien we in het voorjaar van 2020 zelf hop aan te planten in Herent en daar onderzoek op uit te voeren. Tegen de zomer zou de hop er moeten staan. Onze ervaringen spelen we dan door naar de lokale hoptelers”, zegt Sarah Fonteyn van het proefcentrum in Herent. Daarnaast zal het proefcentrum de teeltechniek ook verder opvolgen op een bestaand hopveld aan brouwerij De Ruisbroekmolen in Bierbeek.