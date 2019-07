Internering voor oplichter die aanrijdingsformulier vervalst KAR

18 juli 2019

17u59 0 Herent De correctionele rechtbank van Leuven heeft de internering bevolen van een man voor verboden wapendracht en oplichting met een vervalst aanrijdingsformulier. Dat formulier moest dienen om te verdoezelen dat hij een minderjarige had laten rijden bij een ongeval.

Kristof V. overhandigde op 12 juni 2014 een vervalst aanrijdingsformulier aan een Ford-garage in Herent. Dat deed hij om te verdoezelen dat hij een minderjarige had laten rijden met een gehuurd voertuig. Met die wagen hadden ze op 18 mei van dat jaar een ongeval gehad. Nog in 2014 beging de man twee inbreuken tegen de wapenwetgeving. In Leuven werd hij op 29 augustus aangetroffen in het bezit van pepperspray. In Herent had hij op 26 november zeventien jachtpatronen van kaliber 12 en 22 op zak. In een tussenvonnis van 29 september 2017 stelde de rechtbank een psychiater aan voor een deskundig onderzoek. Die concludeerde dat het aangewezen was om de beklaagde, die al enkele keren psychomedisch begeleid werd, in psychiatrische behandeling te nemen. De rechtbank trad de bevindingen van de deskundige bij en verklaarde V. ontoerekeningsvatbaar voor de gepleegde feiten. “Het risico op nieuwe misdrijven is groot. Daarom wordt de internering bevolen als beveiligingsmaatregel”, stelde de rechter.