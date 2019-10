Interieurzaak Nectar bestaat 40 jaar EDLL

18 oktober 2019

13u40 0 Herent Interieurzaak Nectar uit Herent blaast dit jaar 40 kaarsjes uit. Gaby Kerckhofs en Jos Clerix uit Bilzen zijn al die jaren de trotste eigenaars. “Mensen voelen dat ik het met hart en ziel doe”, klinkt het.

De Herentse interieurzaak Nectar bestaat 40 jaar. Bloemiste Gaby startte in 1979 eerst met een bloemenzaak. “We deden heel wat kerstshows met onze bloemstukken, maar telkens gepresenteerd zoals in een huiskamer, met leuke kastjes en zetels erbij”, zegt Gaby. “Mensen kregen dan vaker interesse in de meubels en zo is de zaak uitgegroeid tot een interieurzaak. Maar omdat de combinatie met de bloemenzaak te zwaar werd, focussen we ons nu volledig op totaalinterieur. Onze winkel heeft echt een thuisgevoel", aldus Gaby. Bij Home interieurzaak Nectar kan je onder andere terecht voor raamdecoratie, verf, meubels, gordijnen en verlichting. De meubels bij Nectar zijn geïmporteerd uit Engeland en het Oost-blok.

De interieur-speciaalzaak biedt ook persoonlijk advies aan huis. “Ik ga kijken bij mensen thuis en luister naar wat ze willen. Daarna zoek ik in de winkel het totaalplaatje”, zegt Gaby. “Mensen voelen dat ik het met hart en ziel doe”, aldus de uitbaatster. “Dat we nog lang mogen verder doen”, klinkt het nog.

Nectar is open van donderdag tot zondag, telkens van 11 uur tot 18 uur.