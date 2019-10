Insectenkweek een kans voor witlooftelers? EDLL

15 oktober 2019

11u45 0 Herent Wordt de insectenkweek binnenkort een nieuwe sector in de Vlaamse land- en tuinbouw? De Nationale Proeftuin voor Witloof in Herent en onderzoekers van Thomas More voerden met de steun van de provincie Vlaams-Brabant onderzoek naar witloof als alternatieve duurzame grondstof en dat blijkt succesvol.

In ons land zijn er nog zo’n 270 witlooftelers. Maar het beroep wordt steeds minder populair door gewijzigde eetpatronen en een kleinere internationale markt. Met het Platteland Plus-project ‘Witloofwortels: ook insecten lusten er wel pap van’ werd onderzoek gedaan naar witloof als alternatieve duurzame grondstof en dat blijkt succesvol. Witloof zoals wij die kennen is enkel de top van een wortel. Wat blijkt nu? Meelwormen houden van witloofwortels als voedsel. Ook de zwarte soldatenvlieg, sprinkhanen en krekels houden wel van witloofwortels. Op deze manier kunnen landbouwers hun reststromen optimaal benutten en verkleint de afvalberg. Teeltverbreding door insectenkweek blijkt zinvol. Insecten bevatten namelijk kwaliteitsvolle proteïnen, zowel voor mensen als dieren. Ze kunnen dus verkocht worden aan producenten van dierenvoeding of er kan menselijke voeding van gemaakt worden zoals koekjes. Al is het nog niet duidelijk of die menselijke consumptie zijn vruchten zal afwerpen. Maar een ding is zeker: onderzoek naar insectenkweek als duurzame grondstof is in volle opmars.

Tool ontworpen om financiële perspectieven van landbouwers te bekijken

“De projectmedewerkers onderzochten de haalbaarheid van insectenteelt bij individuele landbouwers en bouwden expertise op om hen hierbij te ondersteunen”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor land- en tuinbouw. Aan de hand van vier voorbeeldscenario’s illustreren de onderzoekers de mogelijke knelpunten en drempels die de teeltverbreding met zich kan meebrengen. Met de bijhorende rekentool worden de mogelijke kosten en opbrengsten duidelijk zichtbaar en kunnen landbouwers virtueel spelen met hun bedrijfsspecifieke situatie. Indien landbouwers kiezen voor insectenkweek willen de projectmedewerkers met het vervolgproject ‘Introsect’ hen individueel begeleiden. Er wordt dan niet enkel gefocust op meelwormen, maar ook op zwarte soldatenvlieg, sprinkhanen en krekels.