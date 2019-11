Houten fluomannetjes vragen aandacht voor een veiligere schoolomgeving EDLL

18 november 2019

14u48 0 Herent De ouderraden van Toverveld en de Pastoor De Clerckschool (PDC) in Veltem-Beisem hebben de handen in elkaar geslagen om de verkeersveiligheid in de buurt van scholen onder de aandacht te brengen. Daarom werd er op negen gevaarlijke kruispunten in Veltem een houten fluomannetje geplaatst.

De ouderraden van Toverveld en PDC hebben samen een actie gehouden voor meer verkeersveiligheid in Veltem-Beisem. De kinderen van Toverveld en PCD worden al enkele jaren aangemoedigd om fluohesjes te dragen zodat ze beter zichtbaar zijn in het verkeer in deze donkere dagen. Deze fluo-acties zijn slechts een van de vele inspanningen die de scholen en de ouderraden ondernemen om de kinderen veilig door het verkeer te loodsen. Daarnaast organiseerden ze ook al een STRAP-dag, Verkeersdag en Fietsa Morgana. Maar de ouderraden van de twee scholen zien dat het verkeer steeds onveiliger wordt in Veltem-Beisem en dat hun acties niet meer voldoende zijn.

Koning auto

“Koning auto heerst over de straten van Veltem-Beisem”, zegt Raf Claessens van de ouderraad. Beide ouderraden vragen daarom aan de betrokken scholen om extra aandacht te besteden aan verkeersveiligheid rond de scholen. De ouderraden hebben op negen gevaarlijke kruispunten in Veltem-Beisem, waar dagelijks veel kinderen passeren, houten mannetjes met fluohesjes geplaatst. “We willen automobilisten erop wijzen om trager te rijden in de buurt van scholen en extra oplettend te zijn”, aldus Raf.

De ouderraden dringen er op aan dat de gemeente structurele aanpassingen doet ten voordele van de verkeersveiligheid. “Begin december hebben we een overleg met het gemeentebestuur en de politie om de mogelijkheden te bekijken. We zullen hen concreet tien oplossingen voorstellen voor een veiligere schoolomgeving”, aldus Raf. Die oplossingen gaan van een wegmarkering tot een parkeerverbod.

Maatregelen

Schepen van Mobiliteit Maarten Forceville (CD&V) laat weten dat het gemeentebestuur in dialoog zal gaan met de ouderraden om tot oplossingen te komen. “We bekijken samen welke maatregelen op korte en lange termijn mogelijk zijn. Voor Toverveld zijn er al concrete maatregelen, zoals een fietsstraat en een parkeerverbod in de Overstraat. Dat moet enkel nog uitgevoerd worden”, aldus de schepen.