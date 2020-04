Hoe Willy Kuijpers (83) de coronacrisis beleeft: “Angst? Ik ben zelfs blijmoedig”

Herent

Tachtigers behoren ontegensprekelijk tot de risicogroep in de corona-epidemie. Hoe heeft COVID-19 impact op hun leven? Zit de angst er goed in? Of nemen ze het leven zoals het komt en in het slechtste geval gaat? HLN Leuven sprak met drie bekende kranige tachtigers uit onze regio: Louis Tobback , Willy Kuijpers en Mark Eyskens. Voor de voormalige Herentse burgemeester Willy Kuijpers (83) is het coronavirus geen angstfactor: “Ik ben zelfs blijmoedig”, klinkt het.