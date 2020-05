Herentse jeugddienst verdeelt 125 spelpakketten aan kinderen in kansarmoede EDLL

21 mei 2020

10u41 1 Herent De jeugddienst van Herent gaat 125 spelpakketten verdelen onder kinderen en jongeren in kansarmoede. Hiervoor werkt de gemeente samen met lokale ondernemers.

Voor kansarme gezinnen is de lockdown extra moeilijk. Kinderen en jongeren zitten thuis, maar hebben soms niet eens gezelschapsspellen, knutselmateriaal of een computer om zich binnen mee bezig te houden. Een tuin om in te spelen is ook niet voor iedereen weggelegd. Daarom gaat de jeugddienst van Herent deze week 125 ‘thuisblijfpakketten’ verdelen voor kinderen en jongeren tussen 2,5 en 18 jaar oud. Het initiatief is een samenwerking met Stapje in de Wereld, Huis van het Kind en het Sociaal Huis.

Elk pakket is voorzien van uiteenlopend spelmateriaal, gaande van potloden, stiften en gekleurd papier tot een frisbee, waterballonnen en zaaigoed. Aan elk gezinspakket werd ook een gezelschapsspel toegevoegd. Het spelmateriaal komt onder meer van de lokale ondernemers Silke Troch, De Smederij en Cockx kantoormateriaal. De pakketten zullen deze week nog verdeeld worden.