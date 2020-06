Herentse horeca-uitbaters kunnen tijdelijk terras of terrasuitbreiding aanvragen

EDLL

04 juni 2020

11u44 0 Herent Alle cafés en restaurants in ons land mogen op maandag 8 juni weer openen, mits bepaalde veiligheidsmaatregelen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad gisteren beslist. Goed nieuws dus voor de horeca, ook in Herent. Om de horeca-uitbaters te ondersteunen, maakt de gemeente het mogelijk om een tijdelijk terras aan te vragen of openbaar domein zoals parkeerplaatsen in te zetten als terrassen.

De cafés en restaurants in ons land mogen opnieuw openen, mits inachtneming van bepaalde voorzorgsmaatregelen. Zo moeten de tafels op anderhalve meter van elkaar, mag je met maximaal 10 personen samenzitten en er geldt een sluitingsuur om 1 uur. Een groter terras kan de horeca-uitbaters natuurlijk helpen om die nodige afstand te bewaren. Daarom kunnen horeca-uitbaters in Herent nu tijdelijk een terras aanvragen bij de gemeente of een terrasuitbreiding voorstellen inname van het openbaar domein zoals parkeerplaatsen, voetpaden of fietspaden. “Dit tijdelijk terras moet de klanten beschermen tegen verkeer in de straat en omgekeerd, maar ook social distancing garanderen”, laat de gemeente weten. “We stellen geen gemeentemeubilair ter beschikking. De zaakvoerder moet daarvoor zorgen op eigen last. Bepaald materiaal kan vereist worden door het bestuur of politie omwille van de openbare veiligheid.”

Het terras of de tijdelijke terrasuitbreiding wordt aangevraagd voor een periode van een maand. Na evaluatie en afhankelijk van de opgelegde maatregelen kan die periode worden verlengd. Een aanvraag indienen kan via een online formulier op de website van de gemeente.