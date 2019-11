Herentse finaliste Miss België organiseert benefiet voor ‘Hope for the Children’ Inzet voor het goede doel wordt beoordeeld tijdens finale EDLL

04 november 2019

13u33 0 Herent Een thesis schrijven en tegelijkertijd campagne voeren voor Miss België: drukke tijden voor de Herentse Elize Baron. De 21-jarige werd verkozen tot Miss Vlaams-Brabant en strijdt nu met 32 andere Belgische finalisten voor het kroontje van Miss België. Voor haar campagne organiseerde ze een benefiet voor het goede doel ‘Hope for the Children’.

In de voorbereiding naar de finale van Miss België kunnen de kandidaten enkele opdrachten vervullen om meer punten te verzamelen. Eentje daarvan is zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel ‘Hope for the Children’. Dat de Herentse Elize gedreven is, staat buiten kijf. In het kapsalon van haar mama organiseerde ze een benefiet. “Mensen konden langskomen voor manicures, make-up en knipbeurten”, zegt Elize. “De benefiet werd een kleine overrompeling. Meer dan 80 mensen kwamen langs”, aldus Elize. Het ingezamelde bedrag gaat integraal naar ‘Hope for the Children’ in Cambodja. De organisatie van Miss België zet zich al tien jaar in voor de goeddoelactie. “Ik kan nog niet verklappen hoeveel ik exact heb ingezameld, omdat de andere finalisten ook geld inzamelen. Degene die het meeste geld inzamelt, wint de prijs ‘Miss Charity’ en krijgt extra punten tijdens de finale”, zegt Elize. De ‘Miss Charity’ gaat automatisch door naar de top-20 van Miss België. “Ik kan wel verklappen dat het een hoger bedrag is dan ik had verwacht. Ik ben alleszins trots”, aldus de Herentse.

Tijdens de voorrondes zamelde Elize zo'n 1015 euro in. Dat was het hoogst ingezamelde bedrag van Vlaams-Brabant. Hoeveel de Herentse in totaal heeft ingezameld en of ze het kroontje van Miss België mag dragen in 2020, komen we te weten op 11 januari.