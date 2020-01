Herentse Elize Baron (21) gekroond tot vijfde eredame Miss België, Miss Model en Miss Brussels EDLL

12 januari 2020

17u19 1 Herent De 21-jarige Elize Baron is verkozen tot vijfde eredame van Miss België. Daarnaast kreeg de Herentse ook de award van Miss Model en Miss Brussels. Samen met 32 andere Belgische finalisten streed ze afgelopen weekend voor het kroontje van Miss België in het Proximus Theater in Plopsaland De Panne.

32 bloedmooie dames, met allemaal hetzelfde doel: het kroontje van Miss België bemachtigen. Het was uiteindelijk de 23-jarige Celine Van Ouytsel uit Herentals die met het kroontje naar huis ging. Maar ook onze Herentse Elize Baron (21) zette een fantastische prestatie neer in de finale. Zo mocht ze onder meer het lintje als vijfde eredame in ontvangst nemen. Tijdens de show werden er nog zes andere awards uitgereikt. Elize werd bekroond tot Miss Model en kreeg ook de award van Miss Brussels. Die laatste titel kreeg ze als beste kandidate van regio Vlaams-Brabant, Brussel en Waals-Brabant.

“Ik ben ontzettend trots op mijn prestatie, ondanks dat ik niet met het kroontje naar huis ging. Ik leef nu nog een beetje in een waas en moet alles nog laten bezinken, maar ik blik heel tevreden terug op de verkiezing. Ik heb maanden hard gewerkt, nieuwe ervaringen opgedaan, fantastische mensen leren kennen en een hele nieuwe wereld ontdekt”, zegt Elize. “In de provinciale verkiezingen werd ik ook Miss Vlaams-Brabant en die titel pakken ze mij toch niet meer af”, aldus de Herentse.

In de voorbereiding naar de finale van Miss België moesten de kandidaten zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel ‘Hope for the Children’. Daarvoor zamelde Elize maar liefst meer dan 3.000 euro in. “Ik ga deze ervaring nooit meer vergeten”, zegt Elize. Vandaag neemt de studente communicatiewetenschappen nog een dagje rust. “Vanaf morgen kruip ik terug achter mijn boeken, want vrijdag heb ik alweer een examen.” Elize gaat zich vanaf nu terug focussen op haar studies aan de KU Leuven.