Herentse brouwerij La Grande d’Ame bekroond tijdens Beerawards EDLL/BMK

12 februari 2020

Afgelopen dinsdagavond vond er in Mechelen de jaarlijkse uitreiking van de Beerawards plaats. De Herentse brouwerij La Grande d’Ame mocht voor de derde maal een prijs in ontvangst nemen. De brouwerij won de vorig jaren al brons en zilver met hun donker Lola Chocolate Beer. Dit jaar gaan de Herentse bierbrouwers naar huis met de zilveren medaille voor hun blond bier Lili Double Wheat. “We vinden het belangrijk dat er met plezier van ons bier wordt gedronken. Maar zowel bierexperts als het grote publiek weten onze bieren dus te smaken. Het is het bewijs dat de consument echt op zoek is naar nieuwe, eerlijke smaken”, reageert Bert Joris van La Grande d’Ame. De Herentse bierbrouwer brengt binnenkort ook een nieuw biertje op de markt. “Dat wordt een echte dorstlesser, een must voor op elk terras”, klinkt het.