Herents gezin opent samen kinderwinkel om speelgoed en kledij een tweede leven te geven EDLL

11 februari 2020

16u56 0 Herent De Herentse Caroline Boddez opent samen met haar man Ecoccinelle: een outlet en tweedehandswinkel om speelgoed en kledij voor kinderen tot 12 jaar een nieuw leven te geven.

“Wij zijn een gezin met drie kinderen van 12, 8 en 4 jaar oud. Ik shopte enorm graag en het kon nooit mooi genoeg zijn. Bij de oudste was er niets zo fijn als de hipste tenuetjes zoeken, het leukste speelgoed en noem maar op. Met de gedachte dat we het wel zouden kunnen doorgegeven, want we wilden sowieso meerdere kinderen. Maar de mode was geëvolueerd en ons tweede zoontje had een totaal ander model dan zijn grote broer", vertelt mama Caroline. Conclusie: heel wat leuks van hun oudste kind bleef op de zolder liggen.

Thuiswinkel

“Ons derde kind is een meisje, maar die versleet soms vier winterjassen op één winter. Toen dacht ik: dit kan niet meer. Mijn man en ik hadden een tweedehandswinkel ontdekt, maar in onze buurt ontbreekt zo’n initiatief. Daarom gaan we het zelf opstarten”, zegt de mama. “Ik heb ontdekt dat ‘bijna’ nieuw net even hip en mooi kan zijn. Nu heb ik vier winterjassen voor de prijs van twee”, aldus Caroline. Ze zal samen met haar man Hendrik de verkoop van de kinderspullen bij haar thuis in de Filips van Castiliëlaan in Herent organiseren. “Ik heb invaliderende migraine, waardoor ik nooit meer fulltime mag werken. Maar we hebben plaats genoeg thuis en voor mij is een eigen zaak starten een droom die uitkomt. Ik zal nog twee dagen per week gaan werken en voorts thuis de winkel openhouden. Mijn man zal het ook in bijberoep doen”, aldus de Herentse mama.

Gezocht: baby- en kinderspullen

De website van Ecoccinelle is intussen online, maar voor de start van de fysieke verkoop is het gezin nog op zoek naar allerlei kinder- en babyspullen in goede staat. Dat kan gaan van accessoires tot speelgoed en merkkledij. “Aan de ene kant voorzien we een outlet, waarvan we de kleren zelf aan verkoopsprijzen aankopen en verkopen en langs de andere kant kunnen mensen tweedehandskledij en spullen binnenbrengen. We selecteren wel op merk en aanvaarden geen basics”, zegt Caroline. “Zoals de naam al doet vermoeden willen we geen webshop starten, want dat is voor de maatschappij veel te belastend. Ecoccinelle wordt dus echt een ‘bakstenenwinkel’. Zo kunnen we de prijs nog drukken”, zegt de inititiefneemster.

Wie spullen binnenbrengt, houdt er zelf ook iets aan over. “De prijs van de artikels wordt door ons bepaald en alles krijgt een plaats in de winkel. Mensen die goederen binnenbrengen, hebben achteraf recht op 40% van de verkoopprijs”, aldus Caroline. Ecoccinelle aanvaardt kledij en speelgoed voor kinderen tot 12 jaar. Als alles volgens planning verloopt, zou de nieuwe kinderwinkel in Herent op 14 en 15 maart de deuren openen voor het grote publiek. Meer informatie over vind je op www.ecoccinelle.be.