Herents bedrijf The Compost Bag Company is provinciaal finalist ‘KMO maakbedrijf van het jaar’ EDLL

25 oktober 2019

15u52 0 Herent The Compost Bag Company uit Herent maakt kans om KMO van het jaar te worden. Dat is een nationale prijs waarin een bedrijf zich onderscheidt in de belangrijkste domeinen van bedrijfsvoering, gaande van innovatie tot communicatie. Het Herents bedrijf is in de eerste ronde doorgestoten tot provinciaal finalist. Op woensdag 4 december strijden ze om de nationale titel.

UNIZO bekroont jaarlijks de ‘KMO van het jaar’. Dat is een prestigieuze prijs voor de Vlaamse KMO die zich het meest onderscheidt in de belangrijkste domeinen van bedrijfsvoering. Het bedrijf wordt gekozen op basis van de geleverde prestaties inzake ondernemingszin, innovatie, HR strategie, financieel beleid, marketing en communicatie, energie, milieu en ambitie voor internationaal ondernemen. Vanaf dit jaar zijn er drie categorieën waarin KMO’s konden deelnemen: KMO maakbedrijf, KMO dienstverlener en Beloftevolle KMO. In die eerste categorie is The Compost Bag Company geselecteerd en doorgestoten als finalist van Vlaams-Brabant en Brussel. Het bedrijf uit Herent maakt dus kans om dit jaar KMO maakbedrijf van België te worden.

Circulaire economie

The Compost Bag Company maakt composteerbare zakken en folies, met zoveel mogelijk hernieuwbare materialen. Het Herentse bedrijf ontwikkelde onder meer GFT-zakken voor afvalophaling en zakjes voor groenten en fruit in supermarkten. De producten van The Compost Bag Company zijn alternatieven voor de traditionele plastic zakken en worden volledig tot compost herleid. Volgens UNIZO een voorbeeld bij uitstek van circulaire economie. “We zijn enorm tevreden en vereerd met de prijs. Ons bedrijf is een echte KMO waarin productinnovatie, maar ook de mensen die in de productie zitten en de kennis hebben van de materialen, centraal staan. Zonder hen zou het onmogelijk zijn. Dat aspect hebben we onderstreept in de eerste ronde”, zegt Edwin Ingelaere, vice-president sales en marketing bij The Compost Bag Company.

De provinciale laureaat stroomt nu door naar de nationale finale. Op woensdag 4 december weten we of het Herents bedrijf de nationale titel van KMO maakbedrijf van het jaar mag dragen.