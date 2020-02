Herentenaar wint nationale prijs met fotoreeks over clowns in vluchtelingenkampen EDLL

20 februari 2020

15u34 0 Herent De Herentse fotograaf Michiel Crijns heeft de publieksprijs fotografie van Caritas International gewonnen. De leerkracht van het Sancta Maria Leuven heeft een reeks gemaakt over ‘clowns without borders’, meer bepaald over clowns op doorreis in Servische en Bosnische vluchtelingenkampen.

Michiel Crijns uit Herent heeft de nationale publieksprijs fotografie van Caritas International gewonnen. De fotograaf en leerkracht van het Sancta Maria Leuven viel in de prijzen met zijn reeks over clowns in vluchtelingenkampen. Dankzij Vluchtelingennetwerk Vlaanderen kon Michiel vorig jaar het spoor volgen van enkele ‘clowns without borders’ tijdens hun doorreis in Bosnië en Servië. “Het is ontzettend leuk om de publieksprijs binnen te rijven, maar ik hoop vooral dat de ‘Clowns Without Borders’ hierdoor meer onder de aandacht komen”, reageert Michiel.

Volgens de Herentse fotograaf is de impact van clowns in vluchtelingenkampen ongelofelijk groot. “De clowns zijn echt artiesten die vrijwillig de wereld rondtrekken om vaak getraumatiseerde kinderen in vluchtelingenkampen weer eventjes onbezorgd kind te laten zijn. Ook de ouders, die voortdurende stress ervaren, genieten intens van de shows. ‘Clowns without borders’ verdienen meer middelen, want de situatie van veel gezinnen op de vlucht blijft verschrikkelijk. Terwijl de politiek in ons welvarende Europa de andere kant opkijkt, strooien zij met liefde en hoop”, zegt Michiel overtuigd.

De fotoreeks van Michiel werd intussen opgenomen in een mobiele tentoonstelling. “Minder fraaie verhalen blijven vertellen en je kop niet in het zand steken, daar draait het om”, besluit Crijns.