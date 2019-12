Herent wil sportaanbod in de gemeente vergroten EDLL

11u19 0 Herent Met het project ‘Start to sport’ wil de gemeente Herent het sportaanbod in de gemeente vergroten. Ze willen vooral de volwassen Herentenaar aanzetten om de eerste sportstappen te zetten, de draad weer op te pikken of eens iets helemaal nieuws te proberen.

Om het sportaanbod in de gemeente uit te breiden en Herentenaren meer aan te zetten om te sporten, brengt de gemeente in het voorjaar een ‘Start to - brochure’ uit. Die brochure willen ze vol krijgen met originele en nieuwe sportprojecten. Wie met zijn vereniging of organisatie een project uitwerkt, kan volledige ondersteuning krijgen van de sportdienst.

De projecten kunnen nieuwe initiatieven zijn binnen een bestaande sportvereniging, maar evengoed sporten of disciplines die in Herent momenteel nog niet worden aangeboden. In het verleden werden er onder meer zo een mountainbike- en tafeltennisclub opgericht. Een project indienen kan nog tot 15 januari via www.herent.be.