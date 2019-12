Herent wil lage-emissiezone worden en laat daarvoor een studie uitvoeren EDLL

20 december 2019

13u45 0 Herent Herent wil op termijn een lage-emissiezone worden. Het gemeentebestuur heeft 50.000 euro vrijgemaakt om hiervoor een studie te laten uitvoeren.

In Antwerpen, Brussel en Gent is er al een lage-emissiezone, maar komt dat ook in de gemeente Herent? Dat is de vraag waar het college zich momenteel over buigt. Het gemeentebestuur voorziet 50.000 euro om een studie te laten uitvoeren rond een lage emissiezone in de gemeente. Herent wil hiermee een heel duidelijk signaal geven. “We willen als gemeentebestuur aantonen dat je niet moet wachten op hogere overheden om zoiets in te voeren of de eerste stappen te zetten. We laten in 2020 een studie uitvoeren die de impact zal meten van het wagenpark in Herent en langs de andere kant ook wat de gunstige effecten zijn op lange en korte termijn”, zegt schepen van mobiliteit Maarten Forceville (CD&V). “Een oproep naar collega-gemeentebesturen om toch hetzelfde te overwegen”, voegt de schepen er nog aan toe.

Auto’s die te vervuilend zijn, zullen dan niet meer in de Herentse straten mogen rijden. Ook het doorgaand verkeer van de Mechelsesteenweg, een belangrijke gewestweg tussen Leuven en Mechelen, zal moeten rekening houden met die lage-emissiezone. De gemeente wacht eerst de resultaten af van de studie en zal begin 2021 een beslissing nemen.