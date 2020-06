Herent vraagt inwoners om ideeën voor het coronaveilig maken van de gemeente JSL

17 juni 2020

17 juni 2020

16u04 0 Herent Het ziet ernaar uit dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal bepalen. De gemeente Herent vraagt zich af hoe het openbare domein en openbare activiteiten zo coronaveilig mogelijk gemaakt kunnen worden op een kwaliteitsvolle manier. De gemeenteraad en het bestuur willen die vraag graag opentrekken naar de inwoner

Het ziet ernaar uit dat het coronavirus ons leven nog een hele tijd zal bepalen. Hopelijk enkel nog als een tegenstrever die we systematisch uit ons dagelijkse leven moeten weren. “Hoe kunnen we dat aanpakken?”, vraagt de gemeente zich af. “Naar aanleiding van mogelijke structurele veranderingen in ons ‘normale’ leven na en met corona, verzamelen we ideeën gericht op het kwaliteitsvol coronaveilig maken van het openbare domein en van openbare activiteiten. Zoals bijvoorbeeld: om te kunnen spelen in de bubbels, is er meer speelplaats nodig voor kleuters en lagereschool kinderen. De aanliggende straat kan schooldomein worden tussen bepaalde uren. Hoe en waar richten we groepsactiviteiten in voor 65-plussers...”

“Voor allerlei ideeën doen we een beroep op u, onze inwoners. We organiseren die oproep met als centrale vraag: ‘Wat zou u in Herent veranderen om het openbare leven in onze gemeente kwaliteitsvol coronaveiliger te maken?’”

U kan hier uw idee opsturen naar de gemeente.

