Herent verdeelt eerste lading mondmaskers aan inwoners

27 mei 2020

Het gemeentebestuur van Herent heeft 25.000 mondmaskers via Interleuven en 30.000 mondmaskers bij Think Pink besteld. Van dat laatste gaat de opbrengst naar de strijd tegen borstkanker. Maar de levering liet alsmaar op zich wachten. Ook de filters en maskers van de Federale overheid lieten op zich wachten. Tot er vandaag eindelijk goed nieuws weerklinkt in de gemeente. De gratis herbruikbare mondmaskers zijn nu ook in Herent geleverd. Vrijwilligers en medewerkers van de gemeente aarzelden niet en zijn volop de huis-aan-huis verdeling aan het opstarten. Herentenaren zullen dus weldra een mondmasker vinden in hun brievenbus.