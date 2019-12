Herent gaat vanaf januari met digitaal loket voor kinderopvang werken EDLL

13 december 2019

12u24 0 Herent In samenwerking met Interleuven, investeert de gemeente Herent 42.000 euro in de uitbouw van een digitaal loket voor kinderopvang. De gemeente doet dit om de zoektocht naar kinderopvang voor ouders te vergemakkelijken.

Vanaf januari gaat de gemeente Herent met een digitaal loket voor kinderopvang werken. Op die manier wil de gemeente de zoektocht naar kinderopvang vergemakkelijken. Wie dus op zoek is naar baby- of peuteropvang voor zijn of haar kleine spruit kan surfen naar www.kinderopvanginmijnbuurt.be. Alle ouders of toekomstige ouders kunnen daar hun opvangvraag in Herent vanaf januari registreren op de overkoepelende website. De opvanginitiatieven van jouw keuze zullen je vervolgens informeren over beschikbare opvangplaatsen. Het digitaal loket is een samenwerking tussen verschillende gemeenten, ondersteund door Interleuven.