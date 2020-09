Herent en GC De Wildeman pakken uit met enorm pop-uptheater Joris Smets

17 september 2020

21u00 2

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Herent De coronacrisis heeft ook in Herent het socio-culturele leven stilgelegd. GC De Wildeman staat echter in de regio al jaren gekend voor zijn uitgebreide en gevarieerde programmatie. Zij konden niet bij de pakken blijven zitten en pakken nu uit met een enorm pop-uptheather. Gisterenavond beten Isabelle A, Guido Belcanto en Klaas Delrue de spits af met een hedendaagse ode aan de 10 jaar geleden overleden Bobbejaan Schoepen.

“Omdat GC De Wildeman nooit om een stunt verlegen zit en we al snel doorhadden dat onze zaal net iets te klein is voor de programmatie in tijden van corona, zijn we op zoek gegaan naar een leuke plek om ons seizoen toch te kunnen laten doorgaan”, klinkt het bij de organisatie. “ GC De Wildeman heeft van de gemeente het vertrouwen en de nodige middelen gekregen om voluit in dit nieuwe avontuur te springen. We huren voor acht maanden zo’n 1.000 vierkante meter opslagruimte waar we van niks een gezellig theater uit de grond hebben gestampt. De loods aan de Rijweg in centrum Herent dopen we ‘Hangar 3020’ en zal dé plek worden om elkaar op een veilige manier opnieuw te ontmoeten. Nadien kan je even bijpraten in onze ‘anderhalvemeterbar’ die we samen met Brouwerij Breda uitbaten.”

Concerten en optredens

Door corona wordt er kort op de bal geprogrammeerd en gecommuniceerd over toekomstige concerten en optredens. “Er is ook geen traditionele voorverkoop met bijhorende seizoensbrochure”, klinkt het bij de organisatie. We raden iedereen aan om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief en onze socialemediakanalen in de gaten te houden. Later op het jaar volgt er comedy van Philippe Geubels, Alex Agnew en de Frivole Framboos, zijn er concerten van Stef Kamil Carlens, Philip Catherine en Wim Mertens, is er theater met Stefaan Degand, Barbara Sarafian, Joke Emmers, Tom Van Dyck, Warre Borgmans … en veel, veel meer!”