Heraanleg voetpaden start volgende week maandag KAR

22 april 2020

De werken voor de heraanleg van de voetpaden in Den Bremt in Herent, die vanwege de coronamaatregelen uitgesteld werden, vatten opnieuw aan op maandag 27 april. De aannemer organiseert de werken op een veilige manier met respect voor de ‘social distancing’. De voetpaden in Den Bremt zijn er slecht aan toe en zijn aan vervanging toe. Er zal gewerk worden van maandag tot half juni. De aannemer werkt van 7 tot 18 uur. Er wordt een wegomleiding voorzien. In Den Bremt wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd.