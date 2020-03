Heraanleg voetpaden Den Bremt uitgesteld EDLL

12u10 0 Herent Het gemeentebestuur van Herent heeft beslist om de voetpaden in Den Bremt opnieuw aan te leggen. De werken zouden normaal nu van start gegaan, maar omwille van de coronacrisis is er toch beslist om die uit te stellen tot minstens 5 april.

De voetpaden in Den Bremt zijn momenteel in slechte staat. Daarom heeft het gemeentebestuur beslist om de voetpaden te laten heraanleggen. De werkzaamheden gingen normaal nu van start tot eind april, maar omwille van de coronacrisis is er toch beslist om ook die uit te stellen. “De werken zullen aangevat worden na de coronamaatregelen. De social distancing kan op dit moment niet gewaarborgd worden”, aldus bevoegd schepen Forceville. Tijdens de werkzaamheden kan er in de straat niet geparkeerd worden en zal er eenrichtingsverkeer gelden.