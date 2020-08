Hallucinante beelden: dronken bestuurder (27) ramt twee geparkeerde auto’s op Mechelsesteenweg Joris Smets

18 augustus 2020

15u12 14 Herent Op de Mechelsesteenweg is gisterenavond een zwaar ongeval gebeurd. Een dronken bestuurder (27) slingerde van de baan en ramde twee geparkeerde auto’s aan de garage van MSCP. Twee auto’s zijn perte total en ook de omheining liep zware schade op.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het voertuig week in de vroege avond van de baan af. De 27-jarige man uit Kalmthout had te veel gedronken en ramde met hoge snelheid twee geparkeerde auto’s. Steven Medis (39), eigenaar van de garage, woont naast de zaak en hoorde het ongeval gebeuren.

“Ik stond onder de douche en hoorde een enorme knal”, vertelt hij. “Ik heb een handdoek rond mij gewikkeld en ben naar buiten gelopen. Ik zag wat er gebeurd was en heb meteen de politie gebeld. Daarna ben ik me vlug gaan aankleden binnen. Eens buiten strompelde de bestuurder uit de wagen. Hij was ongedeerd en zei ‘Ik wil geen politie, we regelen dat wel’. Maar zoiets valt niet onderling te regelen en de politie was heel snel ter plaatse. Zowel de brandweer als de ziekenwagen waren ook heel even ter plaatse, maar zijn snel terug vertrokken. De man was een beetje agressief en de politie moest hem kalmeren. Hij is te voet terug vertrokken, het kon hem precies niet zoveel schelen allemaal. Wij hebben echter veel schade: zowel de omheining is volledig verwoest en de twee auto’s die hij geramd heeft zijn perte total. Twee andere wagens hebben ook nog schade opgelopen.”

Het rijbewijs van de man is voor 15 dagen ingetrokken.