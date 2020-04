Grote notenboom boosdoener in dodelijk ongeval: opschorting voor bestuurster Kim Aerts

01 april 2020

14u23 2 Herent Een 29-jarige vrouw uit Bertem heeft opschorting van straf gekregen voor een dodelijk ongeval waarbij een fietser het leven liet in Veltem. De schaduw van een grote notenboom speelde de bestuurster parten waardoor ze de 74-jarige Rik Geuens - die van rechts kwam - niet opmerkte.

De nabestaanden van Rik Geuens uit de Herentse deelgemeente Veltem vroegen vorige maand nog aan de Leuvense politierechter om enige mildheid voor J.B., een twintiger. “Dit is een ongeval met twee slachtoffers”, las een dochter een emotionele brief voor over hun ‘voke’ die op 6 juli 2018 werd weggeplukt uit de familie. “We kunnen haar niks verwijten. Het is een ongeluk, waar ten hoogste een seconde onoplettendheid heeft gespeeld. We kunnen alleen maar kwaad zijn om de situatie.”

B. reed op die zomerdag met staalblauwe hemel niet te snel toen ze het kruispunt van de Kroonstraat en de Speelbergweg naderde op weg naar het station. De zon scheen pal op de voorruit van haar Opel Corsa, het kruispunt baadde in de schaduw van een okkernotenboom. De twintiger merkte Geuens rechts op zijn fiets niet op. De klap was hevig. De fietser belandde op de voorruit en hij werd de Kroonstraat op geslingerd. Geuens was meteen buiten bewustzijn. Hij overleed drie dagen later aan zijn verwondingen. Een verkeersdeskundige kwam vrijwel snel tot de conclusie dat door het licht- en schaduwspel van de boom de bestuurster de fietser “wellicht” niet had opgemerkt.

Voorrang

Omdat er geparkeerde auto’s stonden, was ze al licht naar links uitgeweken, terwijl ze eigenlijk voorrang van rechts had moeten geven. “Onmiskenbaar bracht beklaagde de fietser in gevaar met de spijtige dodelijk afloop tot gevolg”, concludeerde de politierechter. “Het ongeval is louter te wijten aan een gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg in hoofde van beklaagde. Met een zeer goed zicht op het kruispunt had zij zonder meer moeten kunnen stoppen voor de fietser.” Ook al reed de vrouw met een snelheid tussen 40 en 50 kilometer per uur niet te snel, toch was volgens de rechter haar snelheid niet aangepast aan de verkeerssituatie. “Ongepast ten opzichte van de fietser en ten aanzien van het kruispunt met voorrang van rechts.”

Geen strafblad

In de rechtbank was zowel de burgerlijke partij, de verdediging als het Openbaar Ministerie het erover eens dat zwaar straffen niet het doel moest zijn. Het Openbaar Ministerie kon de doorlopen herstelbemiddeling tussen de twee partijen alleen maar toejuichen. “Het gebeurt niet vaak, maar in deze zaak heeft het wel degelijk zijn vruchten afgeworpen. Het is een spijtig ongeval en we zien beklaagde zeker niet als een roekeloos persoon die jaren uit het verkeer moet worden gebannen.”

De verdediging suggereerde voorzichtig de probatie-opschorting - daarbij komen de feiten niet op het strafblad. De procureur gaf aan zich daar niet tegen te verzetten. Voor onopzettelijke doding is de minimumstraf drie maanden cel, een geldboete van 400 euro en drie maanden rijverbod afhankelijk van het slagen in de vier examens voor het rijbewijs. Maar zover kwam het niet voor B.

Ook voor de politierechter kon de probatie-opschorting volstaan. “Ze heeft op de zitting haar spijt betuigd en ze lijkt te beseffen dat ze het overlijden van de heer Geuens voor de rest van haar leven zal meedragen. Er is geen sprake van verzwarende omstandigheden”, oordeelde de rechtbank. Als een van de voorwaarden moet de twintiger op sensibiliseringscursus bij het VIAS-instituut.