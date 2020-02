Gestolen voertuig onderschept dankzij ANPR-camera JSL

10 februari 2022

De politie van Boortmeerbeek/Haacht/Keerbergen heeft zondag een gestolen voertuig onderschept op de Mechelsesteenweg in Herent. De gestolen wagen, een VW Passat, dat gedetecteerd was door de ANPR-camera op de N26 kon door de politieploeg, die in de omgeving patrouille reed, na een achtervolging aan de kant gezet worden. De auto bleek gestolen te Lasne in Waals-Brabant. De bestuurster, een 33-jarige vrouw uit die streek werd gearresteerd en was ook niet in het bezit van identiteitskaart of rijbewijs. Het onderzoek moet de juiste omstandigheden van de diefstal nog duidelijk maken.​