Gemeentebestuur bezorgt alle inwoners van Herent een mondmasker

21 april 2020

15u24 0 Herent Het college van burgemeester en schepenen van Herent heeft beslist om per inwoner ouder dan 12 jaar een stoffen mondmasker ter beschikking te stellen. Die worden huis-aan-huis bezorgd volgens de gegevens uit het bevolkingsregister.

Na de stad Leuven heeft ook Herent beslist om elke inwoner te voorzien van een mondmasker. “De afgelopen weken zijn moeilijk geweest, het coronavirus en de strijd tegen de verspreiding ervan hebben van ons allemaal veel gevraagd”, klinkt het. “Hopelijk stellen u en uw naasten het goed. Stap voor stap worden de opgelegde maatregelen versoepeld zodat het normale leven zich terug op gang kan trekken. Voor eenieders welbevinden is het zeker nodig dat we ons terug vrijer kunnen bewegen.

Mondmasker

“Al enige tijd horen we op het nieuws dat ook het dragen van een stoffen mondmasker kan helpen om de besmettingen te vertragen. Bij het niezen of hoesten worden er immers speekseldruppels in de lucht geblazen die zich over enige afstand verspreiden. Een stoffen mondmasker houdt de grootste druppels tegen. Niet elke inwoner kan zelf voorzien in een stoffen mondmasker. Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om er per inwoner ouder dan 12 jaar één ter beschikking te stellen. Die worden huis-aan-huis bezorgd volgens de gegevens uit het bevolkingsregister.”

