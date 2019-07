Gemeente nodigt uit voor buurtsport XL op het grasplein in 's Herenwegveld EDLL

30 juli 2019

15u00 4

De vrijetijdsdienst van de gemeente Herent nodigt iedereen uit voor een namiddag buurtsport XL met sport, voorstellingen, spel en plezier. Vooraf inschrijven is niet nodig en deelnemen is volledig gratis. Er is zowel een programma voor kinderen tot 14 jaar, alsook voor volwassenen van alle leeftijden. Wie eerder een rustige namiddag voor ogen heeft, kan gezellig iets drinken op het terras. Het programma van Buurtsport XL is gevuld met een megabasejump, een zweefbal, danslessen, springkastelen, een pannakooi, een kindervoorstelling en veel meer.

De familienamiddag gaat woensdag 31 juli door van 13 uur tot 18 uur op het grasplein in ‘s Herenwegveld. De wijk ‘s Herenwegveld is gemakkelijk te bereiken langs de Bijlokstraat of via het fietspad langs de spoorweg aan het station van Herent.