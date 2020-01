Gemeente keurt nieuwe straatnaam ‘Valgaten’ goed Inwoners hebben 30 dagen de tijd om bezwaren in te dienen EDLL

07 januari 2020

16u31 0 Herent De gemeente Herent heeft ‘Valgaten’ goedgekeurd als nieuwe straatnaam binnen het project ‘verlegde Tildonksesteenweg met aansluiting turborotonde’. Inwoners hebben nu 30 dagen de tijd om eventuele bezwaren tegen de naam in te dienen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op de gemeenteraad ‘Valgaten’ goedgekeurd als nieuwe straatnaam. De nieuwe naam kadert binnen het project ‘verlegde Tildonksesteenweg met aansluiting turborotonde’. De naam ‘Valgaten’ komt van een soort irrigatie- en draineringssysteem. Dat diende, voor de aanleg van de Mechelsesteenweg, om gronden langs de Hogebeek vruchtbaar te houden. Het gaat om een zeer oud gebruik van een zwengel met aan het ene eind een waterzak, waarmee water uit een sloot of verzamelplaats wordt geschept en over een dijkje uitgegoten wordt. In dit geval was dat uit de Hogebeek. De stokken waaraan het systeem opgehangen werd, moesten regelmatig verplaatst worden. Dit veroorzaakte putten of ‘gaten’ in Herent, waar al eens over gevallen werd.

Eventuele bezwaren tegen de naam kunnen schriftelijk gericht worden aan het gemeentebestuur. De termijn loopt tot en met 5 februari.

