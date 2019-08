Gemeente Herent zoekt opnieuw onthaalouders EDLL

14u21 0 Herent De gemeente Herent lanceert opnieuw een oproep naar onthaalouders. “De huidige onthaalouders worden ouder en stoppen. Om de dienst verder te zetten, zoeken we nieuwe mensen”, klinkt het bij het bestuur.

Het Sociaal Huis van de gemeente richt zelf laagdrempelige kinderopvang in via de dienst voor onthaalouders. “De dienst voor onthaalouders is een belangrijk onderdeel van ons sociaal beleid”, vertelt schepen van welzijn Liesbeth Van Hemelrijck. “Wie er gebruik van wil maken betaalt een bedrag gebaseerd op het inkomen. Op die manier is deze vorm van opvang voor iedereen betaalbaar. We zijn daarom op zoek naar enkele nieuwe onthaalouders, die willen meewerken aan kleinschalige en toegankelijke opvang voor iedereen”, klinkt het nog.

“In het Bijzonder Comité kan je niet anders dan opmerken dat kinderopvang een grote kost is. Kleinschalige en familiale gezinsopvang, waar men betaalt volgens inkomen is voor velen de enige manier om hun zoon of dochter naar een opvang te brengen”, besluit Thijs Smeyers, lid van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Wie de gemeente wil helpen en interesse heeft om onthaalouder te worden kan meer informatie vinden op www.ikwordonthaalouder.be