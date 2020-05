Gemeente Herent organiseert extra kinderopvang in kantines en sportlokalen om de scholen te ondersteunen EDLL

14 mei 2020

Herent De gemeente Herent gaat extra kinderopvang organiseren in lokalen zoals De Wildeman en de kantine van HO Veltem om de scholen te ondersteunen.

Ook in Herent starten maandag de vier basisscholen gedeeltelijk weer op. Voor de kleuters is er opvang in de scholen zelf. Maar de gemeente wil de scholen nu bijstaan door nog extra kinderopvang te organiseren en dit in aparte bubbels en buiten de schoolmuren. Op die manier komen er begeleiders vrij en komt er ruimte vrij op school en in de klassen.

De gemeentelijke opvang start op vijf plaatsen: in het gebouw De Wildeman, in de Warotzaal, in het gebouw van KFC De Kempen, in de cafetaria Ivo Van Damme en in de kantine van HO Veltem. “Dit zijn ruime lokalen die voldoen aan alle hygiënische voorschriften en oppervlaktenormen. Er is afzonderlijk sanitair voor elke bubbel en een poetsschema. Voor elke bubbel stelt de gemeente ook een externe begeleider aan”, klinkt het bij de gemeente.

De scholen beheren zelf de inschrijvingen en samenstelling van de bubbels. Als blijkt dat er meer bubbels gevormd moeten worden, zal de gemeente nog voor bijkomende ruimte en begeleiding zorgen.