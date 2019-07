Gemeente Herent investeert 2,34 miljoen euro extra in wegenwerken en vrijetijdsbesteding 350.000 euro gaat naar nieuw speelterrein Helse Heuvels EDLL

10 juli 2019

18u16 0 Herent De gemeenteraad keurde gisteren een wijziging goed in het budget. In totaal wordt er dit jaar 2.340.000 euro extra geïnvesteerd, vooral in wegen- en rioleringswerken. Van dit bedrag gaat ook 350.000 euro naar de aanleg van het nieuwe speelparadijs de Helse Heuvels.

De gemeente Herent wil fors investeren in wegen- en rioleringswerken. Vooral de aankoop van gronden zijn nodig om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. “Om de realisatie van de fietspaden in de Haachtstraat mogelijk te maken, moeten we stukken grond aankopen”, zegt schepen van Openbare Werken Maarten Forceville. De gemeente maakt hiervoor 42.000 euro vrij, bovenop de al voorziene 460.000 euro voor de verdere werken. Ook voor de geplande werken in de Grote Spekstraat en de Molenweg moet er grond aangekocht worden. Hier gaat het in totaal om 800.000 euro.

Om de Warotsite te verbinden met de Termerestraat en de Aardeweg wordt er een nieuwe voetweg aangelegd. De gemeente budgetteert hiervoor 42.000 euro. Ook de vernieuwde Warotzaal krijgt 18.000 euro voor de aankoop van los meubilair zoals tafels, stoelen of vuilnisbakken. Daarnaast wordt de architectuuropdracht voor de Warotzaal opgetrokken met 41.000 euro.

350.000 euro voor Helse Heuvels

Het speelterrein aan de Warotsite krijgt naast een naam, nu ook een concrete invulling. De naam ‘Helse Heuvels’ werd eerder door de Herentenaren gekozen. Het nieuwe speelparadijs moet niet alleen kinderen aantrekken om te ravotten tussen heuvels, water en zand, maar ook volwassenen aanspreken om elkaar te ontmoeten. De aanleg van het speelterrein zal in totaal zo’n 350.000 euro kosten. De gemeente maakt nu 193.500 euro extra vrij voor de aanleg van de buitenspeelruimte.

Zoals de naam al doet vermoeden wordt het speelterrein een heuvelachtig landschap met meer dan een schommel en een glijbaan. Op warme dagen kunnen kinderen zich uitleven in de waterzone en er komen zitbanken en een ruime picknicktafel. Geen nood, ook een voetbalwedstrijd blijft mogelijk want er worden ook twee goals geplaatst.

Het paviljoen in het midden van de Helse Heuvels moet het pronkstuk van het speelterrein worden. “In het paviljoen kan er makkelijk materiaal opgeborgen worden voor de speelpleinwerking of extra activiteiten. De ene dag kan het gebruikt worden als ‘winkeltje’ of uitkijkpost tijdens opvangmomenten en de andere dag kan het de bar zijn van een buitenvoorstelling”, aldus Maarten Forceville.

Daarnaast kunnen de bezoekers ook genieten van een terrasje op het vrij toegankelijk dakterras, met een zicht over de Helse Heuvels. Niet onbelangrijk: op het terrein komen de eerste openbare toiletten in de gemeente Herent.