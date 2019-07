Gedaan met misvieringen in de Sint-Laurentiuskerk: “De kerk zal voortaan dienen als multifunctionele ruimte” EDLL

05 juli 2019

De gemeente Herent gaat de Sint-Laurentiuskerk een andere bestemming geven. Geen doopsels of misvieringen meer. De kerk wordt vanaf eind dit jaar een multifunctionele ruimte waarin lokale verenigingen en bewoners evenementen kunnen organiseren.

“Er is een kerkenbeleidsplan opgesteld en daarmee heeft het centraal kerkbestuur beslist om twee kerken te laten onttrekken aan de eredienst. Dit gaat over de Sint-Laurentiuskerk in Veltem en over de Heilig-Hartkerk Delle. De aanvraag om die kerken te onttrekken is aan de bisschop gesteld en op die beslissing wachten we nog. Vermoedelijk zal dat eind dit jaar in orde zijn”, zegt burgemeester Astrid Pollers.

Omdat de kerk eigendom is van de gemeente zullen lokale verenigingen en inwoners de kerkruimte mogen gebruiken, net zoals andere lokalen van de gemeente. “Er wordt nog nagedacht over welk soort activiteiten er kunnen plaatsvinden, maar in het verleden hadden we al tentoonstellingen en concerten. We zoeken bijvoorbeeld ook nog een nieuwe locatie voor de voedselbank. Maar om dit allemaal te kaderen lieten we recent een haalbaarheidsstudie uitvoeren waarbij alle mogelijke evenementen worden bekeken”, aldus Astrid Pollers. Wie de kerkruimte in de toekomst wil gebruiken zal die kunnen huren aan dezelfde voorwaarden en voordeeltarieven als andere lokalen van de gemeente.

Eén ding is zeker: het interieur van de kerk gaat veranderen, want losstaande elementen worden allemaal verwijderd. Inwoners die nog een misviering willen bijwonen zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een laatste eredienst. “De kerk is onlosmakelijk verbonden met de gemeente. Veel inwoners hebben dierbare herinneringen aan de kerk, dus er zal zeker nog een afscheidsviering plaatsvinden”, aldus de burgemeester.

Eerder werd al aangekondigd dat de Herentenaren zich ook mogen verheugen op de komst van een eerste middelbare school. Het klooster van de zusters Annonciaden, dat tegenover de de kerk ligt, wordt tegen 2021 omgebouwd tot een secundaire school.