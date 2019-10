GBS Toverveld organiseert acties voor Rode Neuzen Dag en het Kinderkankerfonds EDLL

02 oktober 2019

17u14 0 Herent De Gemeentelijke Basisschool Toverveld in Herent is deelnemende school aan de vierde Rode Neuzen Dag. De goeddoelactie van HLN, VTM, Qmusic en Belfius staat volledig in teken van de mentale, fysieke en social weerbaarheid bij jongeren. Daarnaast zamelt de school dit jaar ook geld in voor het Kinderkankerfonds.

Uit nieuw onderzoek, dat iVOX organiseerde in april 2019, blijkt dat jongeren vooral sociale en fysieke onzekerheden aanhalen als oorzaak van hun mentale problemen. Een onderwerp dat de aanzet werd voor de Rode Neuzen campagne. GBS Toverveld organiseert in de loop van het jaar verschillende acties ten voordele van Rode Neuzen Dag. De school werd eveneens uitgekozen door Rode Neuzen voor de actie Heldentour.

Bouw rustige speelplaats

Toverveld wil haar speelplaats aanpakken. De school kiest voor een gevarieerd spelaanbod, waar kinderen zich fysiek kunnen uitleven, bewegen, ontdekken en spelend leren. “Er is nood aan een time-out plaats en rustige plekjes op de speelplaats. We merken dat sommige kinderen zich liever even afzonderen en tot rust komen. Ook voor hen willen we plaats geven op school, want een kind moet zich eerst goed voelen om tot leren te kunnen komen”, klinkt het bij de directie. De kleine refter van de school wordt omgevormd tot een oase van rust, die multifunctioneel kan gebruikt worden voor yogalesjes, als slaapruimte voor de allerkleinste kleuters en als leesruimte voor kinderen tijdens de middagspeeltijd.

Om dit te realiseren en geld in te zamelen voor Rode Neuzen Dag zal de school van oktober tot november Toverveldkalenders verkopen. En op 18 oktober zal het zesde leerjaar ook lekkers verkopen in een halloweenthema.

Kinderkankerfonds

Naast Rode Neuzen Dag steunt de school dit jaar ook het Kinderkankerfonds. Enkele kinderen van het vijfde leerjaar hadden het idee om ‘rosse centjes’ te verzamelen. Zo heeft elke klas een ‘verzamelbus’ waar vanaf nu tot en met het UNO-tornooi ‘rosse centjes’ in verzameld worden. De opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds. Ook de opbrengsten van het jaarlijks UNO-tornooi en de sponsorloop gaan naar het Kinderkankerfonds.

Op vrijdag 29 november zal de school haar ingezamelde bedrag voor Rode Neuzen Dag kenbaar maken op school.