GBS Toverveld kleurt rood voor slotfeest Rode Neuzendag EDLL

29 november 2019

12u10 0 Herent De Gemeentelijke Basisschool Toverveld is deelnemende school aan de vierde Rode Neuzendag. De school uit Herent zamelde in het totaal maar liefst 5888 euro in voor de actie.

Basisschool Toverveld wil een rustige speelplaats uitbouwen. De kleine refter van de school wordt omgevormd tot een oase van rust, die multifunctioneel kan gebruikt worden voor yogalesjes, als slaapruimte voor de allerkleinsten en als leesruimte voor kinderen tijdens de middagspeeltijd. De school werkt ook enkele verlieskoffers uit die leerkrachten, kinderen en ouders kunnen gebruiken om emotioneel moeilijke situaties bespreekbaar te maken. Om dat te realiseren en geld in te zamelen voor Rode Neuzendag heeft de school van oktober tot november Toverveldkalenders verkocht, een marktje met tal van lekkers open gehouden en een Halloween kinderfuif en praatcafé voor mama’s en papa’s georganiseerd. Zo zamelde de school in het totaal maar liefst 5888 euro in voor Rode Neuzendag. Om het slotfeest van Rode Neuzendag te vieren, kwamen alle leerlingen vrijdag zo rood mogelijk verkleed naar school.