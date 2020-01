Franse rage ‘coutanque’ waait over naar Herent EDLL

24 januari 2020

13u28 0 Herent Een primeur: de Franse rage coutanque, of beter gezegd messen- en bijlwerpen, komt naar onze regio. De Franse podiumkunstenaar Batisto, tevens kampioen in het messenwerpen, zakt dit weekend af naar Herent. Hij organiseert er samen met de Herentse bamboekunstenaar Georges Cuvillier voor het eerst een werpspel coutanque.

Batisto, Franse podiumkunstenaar, goochelaar en kampioen in messen- en bijlwerpen zakt zaterdag en zondag af naar Herent. De Fransman is de bezieler van de nieuwste rage in zijn land: het werpspel coutanque. Samen met de Herentse messenwerper en bamboekunstenaar Georges Cuvillier zullen ze voor het eerst een initiatie coutanque organiseren op het buurtfeest van het Onze-Lieve-Vrouwplein. Ook Herentenaar Georges is geen onbekende in het werpspel. Hij trok in augustus vorig jaar als enige Belg naar het wereldkampioenschap in het Verenigd Koninkrijk. Maar in België bestaan er nog geen georganiseerde wedstrijden door clubs, dus de Herentenaar trekt meestal naar de UK en Frankrijk voor een wedstrijd.

Voor wie geen idee heeft wat coutanque inhoudt: bij het spel gooi je met speciale werpmessen naar een houten werpschijf die horizontaal op de grond ligt. Het doel is de messen zo dicht mogelijk bij de ‘roos’ gooien. De spelregels zijn vergelijkbaar met petanque. Geen paniek voor de veiligheid, volgens Georges: “De messen zijn bot. Je kan er nog geen stuk kaas mee snijden. Ze zijn speciaal ontworpen om te werpen”, aldus de Herentenaar.

Extra voorstelling

Op zondag 26 januari geeft het gezelschap van Batisto een speciale voorstelling van haar magische show in eetcafé De Wildeman in Herent. Deze show is publiek toegankelijk en start om 18 uur.

Meer over Georges Cuvillier

Herent