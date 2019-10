Foutparkeren is boete riskeren aan schoolomgeving De Kraal Centrum EDLL

15 oktober 2019

14u31 0 Herent Er heerst de laatste tijd opnieuw commotie rond de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van De Kraal Centrum. Heel wat foutparkeerders en snelheidsduivels zorgen voor bezorgdheden bij de ouders. De ouderraad ging in overleg met de lokale politie voor extra controles en hun vraag wordt nu gehoord.

Vorig schooljaar werden er in het onderste deel van de Van Bladelstraat betonblokken geplaatst die het parkeren op die strook onmogelijk maken. “Dit heeft een positief effect op het verkeer in dat deel. Maar we zien nu dat er geparkeerd wordt in het bovenste deel van de straat. Op drukke momenten zelfs aan de beide zijden van de weg. We blijven vragen om enkel te parkeren op de daartoe voorziene plaatsen”, zegt Thijs Smeyers, voorzitter van de ouderraad.

Op vraag van de ouderraad en in samenspraak met de directie, de burgemeester en de schepen van Mobiliteit zal er de komende weken extra politie en gemeenschapswacht aanwezig zijn in de omgeving van de school. Tegelijk wordt er ook repressief opgetreden tegen foutparkeerders in de omgeving van school De Kraal Centrum. Foutparkeren betekent een boete riskeren. Ook de snelheid van wagens in de Gebroeders Massantstraat wordt nu extra gecontroleerd. De zone 30 in Herent-Centrum wordt eveneens uitgebreid.

Structurele oplossingen nodig

De ouderraad pleit tegelijkertijd voor structurele oplossingen. “Er zijn te weinig parkeerplaatsen en sommige ouders kunnen niet anders dan met de wagen te komen. Daar willen we ook rekening mee houden. Er moet verder gekeken worden naar structurele oplossingen op lange termijn”, aldus Thijs.