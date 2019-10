Firma BOM-be die explosieven detecteert, vestigt zich in woonwijk: “Wees gerust: bommen brengen we nooit mee” Kim Aerts

03 oktober 2019

17u48 0 Herent Om dichter bij DOVO te kunnen zitten heeft explosievendetectiebedrijf BOM-be zich in Herent gevestigd, midden in een woonwijk. Het bedrijf graaft dagelijks naar niet-ontplofte munitie onder uw voeten. “Buurtbewoners mogen gerust zijn: we nemen de bommen niet mee”, sust projectmanager Cynrik De Decker.

Drie weken geleden stootten de medewerkers van Bom-be nog op een mooie vondst in Luxemburg, op een weg die tijdens het Ardennenoffensief in WOII zwaar gebombardeerd werd en die nu aan vernieuwing toe was. “Op die plek werd eind 1944 een colonne ingesloten bij het terugtrekken van het Ardennenoffensief. De Duitsers werden er gebombardeerd door de Amerikanen. We vonden er ook nog munitie tussen onderdelen van tanks”, vertelt projectmanager Cynrik De Decker van Bom-be. Hij was in een vorig leven geschiedenisleraar en sinds zijn studententijd gepassioneerd bezig met het in kaart brengen van de luchtoorlog die zich voltrok in West-Europa. Twaalf jaar geleden borg hij zijn rode pen op om zich voltijds bezig te houden met explosievendetectie. “Ik ben er altijd door gefascineerd geweest. Welke impact hadden die bombardementen in West-Europa? Wat deed dat met die steden? Tijdens mijn onderzoek heb ik veel vliegeniers geïnterviewd in Amerika en in Duitsland, de piloten die er verantwoordelijk voor waren. Dat heb ik allemaal in kaart gebracht. Op een dag stond de oprichter van Bom-be bij mij en zo is de bal aan het rollen gegaan.”

In België wordt jaarlijks 200 à 250 ton aan munitie bovengehaald. Tijdens een offensief werden soms miljoenen granaten gedropt op een doel. Als je dan weet dat maar 30 procent tot ontploffing kwam tijdens WOII... Cynrik De Decker

Woonwijk

Bom-be trok vorige maand weg uit een bedrijvenzone naar de Kloosterstraat, een rustige woonwijk in Herent. “We wilden dichter bij DOVO (ontmijningsdienst met hoofdkwartier in Oud-Heverlee, nvdr.) zitten omdat we daar vaak mee samenwerken. Het is zo dat wij nooit bommen onschadelijk maken en we vervoeren ze ook niet. Dat is voor DOVO, maar veel van onze medewerkers zijn anciens bij de ontmijningsdienst en ze werken op interimbasis voor ons”, legt De Decker uit. “Je moet weten dat in België jaarlijks 200 à 250 ton aan munitie wordt bovengehaald. Tijdens een offensief werden soms miljoenen granaten gedropt op een doel. Als je dan weet dat maar 30 procent tot ontploffing kwam tijdens WOI…Het is een utopie om te denken dat we ooit alle munitie uit de grond kunnen halen. Niet ontplofte bommen werden gedropt van vier kilometer hoogte en drongen zo zeven meter diep de ondergrond in. Zo diep graaft Aquafin om nieuwe leidingen te leggen. Als zij op een projectiel stoten, legt de veiligheidscoördinator de werf stil. Dan rinkelt bij ons de telefoon. Wij hebben zelf een detectiekar ontworpen om de bommen op te sporen, maar we brengen ze dus nooit mee naar huis”, stelt De Decker de bewoners van de woonwijk gerust.