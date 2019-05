Fikse werkstraf voor cannabisdealer KAR

16u50 0 Herent Een 24-jarige man uit Herent heeft een werkstraf van 200 uren opgelegd gekregen voor de verkoop van cannabis. Hij stelde zijn woning ook ter beschikking om de drugs te consumeren. Als hij de taakstraf niet correct uitvoert, wacht hem alsnog 18 maanden cel.

J.P. ging zich met wiet bevoorraden in Zaventem om daarna de cannabis verder te verkopen. Daarbij kreeg hij de hulp van zijn vriendin J.D.S. Zij bracht klanten aan om de handel draaiende te houden. D.S. gaf ook toe sms-berichten te hebben verstuurd naar mogelijke afnemers. Maar meer dan sporadisch aan een joint lurken deed ze naar eigen zeggen niet. Zij kreeg probatie-opschorting omdat ze nog een blanco strafblad kon voorleggen. Een inwonende makker die eveneens hielp bij de drugsverkoop kreeg 8 maanden cel met uitstel als hij zich regelmatig laat testen en elk contact met het drugsmilieu vermijdt. Een vierde kompaan wiens aandeel beperkter was in de feiten kreeg 80 uur werkstraf. De drie mannen kregen ook een geldboete van 6.000 tot 8.000 euro maar die werd telkens volledig met uitstel uitgesproken. Hoofdbeklaagde J.P. ziet 29.000 euro aan winsten verbeurdverklaard. Speurders kwamen eerst nog op een totaal van 500.000 euro maar omdat er geen specifiek onderzoek naar het vermogensvoordeel werd gevoerd, hield de rechter daar geen rekening mee.