Fietsdief op heterdaad betrapt aan station van Herent ADPW

13 december 2019

15u03 0

Een bewoonster van de Rijweg in Herent merkte donderdag een fietsdief op. De bewoonster ging omstreeks 13.15 uur naar haar garage en zag daar iemand aan de koersfiets van haar echtgenoot prutsen. Daarop vertrok de verdachte met een plooifiets. De bewoonster zag nog hoe de verdachte in de Rijweg stopte en het portier van een bestelwagen opende die daar geparkeerd stond. Daarop belde ze de politie. Zij konden de verdachte vatten aan het treinstation van Herent. Daar probeerde hij een fiets te stelen. De plooifiets waarmee de verdachte zich verplaatste, bleek ook gestolen te zijn. De verdachte had hem eerder op de dag buitgemaakt op een trein met traject Leuven-Herent. De verdachte was reeds gekend is bij de politiediensten. Het onderzoek loopt op dit moment nog.