Fietsbatterijen mogelijke oorzaak woningbrand Kim Aerts

13 september 2019

Een woning langs de Wijgmaalsesteenweg in Herent heeft flink wat averij opgelopen na een brand die ontstond in de garage vrijdagochtend. Mogelijke oorzaak zijn de oplaadbare batterijen van een elektrische fiets die vuur vatten. Er was geen schade aan aanpalende woningen en de twee personen die aanwezig waren, konden op eigen houtje het huis verlaten. Ze werden wel ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Er was wel wat rook- en waterschade waardoor de bewoners elders onderdak moeten zoeken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Twee motoren bleven in de brand. Kwaad opzet wordt uitgesloten.