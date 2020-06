Extra speelruimte op straat voor schoolkinderen De Kraal centrum EDLL

08 juni 2020

15u45 0 Herent Om de speeltijd van de verschillende klassenbubbels zo veilig mogelijk te laten verlopen, breidt basisschool De Kraal centrum in Herent haar speelomgeving voortaan uit tot op straat. Daarom geldt er op schooldagen nog tot 30 juni een gewijzigde verkeerssituatie in de Van Bladelstraat.

Sinds vandaag mogen alle leerjaren van het lager onderwijs terug naar school, mits de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo geldt er in de gangen nog eenrichtingsverkeer en mogen leerlingen enkel met hun klassenbubbel spelen. Om zo veilig mogelijk te spelen in de verschillende klassenbubbels werd de schoolomgeving van basisschool De Kraal centrum in Herent uitgebreid tot op straat. Nog tot en met 30 juni wordt er tijdens de middagpauze, van 12 uur tot 14 uur, dus ook op straat gespeeld. Daarom werd het éénrichtingsverkeer opgeheven in de Van Bladelstraat. Tijdens de schoolmiddagpauzes wordt de Van Bladelstraat, van huisnummer 17 tot de uitgang van de school, afgesloten voor alle weggebruikers. Behalve op woensdag. Op die manier wil de lagere school haar klasbubbels vlot gescheiden houden en toch iedereen de nodige speelruimte geven. Signalisatie maakt de nieuwe verkeerssituatie duidelijk. Voetgangers en fietsers kunnen een omleiding volgen.