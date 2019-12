Elf bestuurders betrapt onder invloed ADPW

16 december 2019

Politiezone HerKo controleerde zaterdag in het kader van de lopende winter- BOB-campagne zowel ’s avonds als ’s nachts op verschillende locaties in Herent en Kortenberg op alcohol. 11 van de 332 gecontroleerde bestuurders reden onder invloed van alcohol en dienden hun rijbewijs gedurende een bepaalde periode in te leveren.

Twee bestuurders kregen een bekeuring wegens het niet bij hebben van hun rijbewijs. Eén van hen kon bovendien geen geldig verzekeringsattest voorleggen. Voor één bestuurder werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld wegens een beschadigd rijbewijs. Hij dient zich binnen een bepaalde termijn in regel te stellen. Het voertuig van een persoon die reed zonder over een rijbewijs te beschikken, werd getakeld.