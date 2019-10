Eetcafé De Wildeman tekent verzet aan tegen faillissement EDLL/BMK

16 oktober 2019

14u06 0 Herent Financiële problemen voor eetcafé De Wildeman, zo blijkt. Uitbater Bart Neirincks kreeg een vonnis van een faillissement, maar tekent nu verzet aan. “Er is alvast een bedrag van 110.000 euro betaald”, klinkt het. Over twee weken volgt de uitspraak over het al dan niet sluiten van het café.

Er liggen financiële problemen op tafel bij Café De Wildeman. “Het klopt dat er een vonnis is gekomen van een faillissement. Er werd een curator aangesteld en vervolgens hebben wij alle betalingsbewijzen overgemaakt. Dat ging over een bedrag van 110.000 euro, maar dat betalingsbewijs is overgemaakt. Momenteel zijn we druk bezig om de boekhouding in orde te brengen”, zegt Bart Neirincks. De uitbater tekende verzet aan tegen het faillissement en dat proces is nu lopende. “Wij doen al het mogelijke om het faillissement ongedaan te maken”, aldus Bart.

Hotel Carpinus

De basis van het financieel probleem ligt in het verleden. “Er zijn vroeger problemen geweest met de uitbating van hotel Carpinus. Een paar jaar geleden heeft een verantwoordelijke in het hotel ons flink in de problemen gebracht. Dat probleem heeft aangesleept en dat proberen we nu recht te trekken”, zegt Bart.

De vennootschap van het gebouw van het hotel en het café hangen samen. Eetcafé De Wildeman blijft voorlopig open. “We zetten onze activiteiten gewoon door. Aangezien we bewijzen hebben van de overgemaakte betalingen kunnen we open blijven, anders zouden we meteen moeten sluiten”, aldus Bart. Zo bevestigt ook Herentse burgemeester Astrid Pollers: “De gemeente verhuurt het café en dat wordt nu uitgebaat via een concessie. Tot op heden zijn alle facturen betaald en wordt de concessie gewoon verder gezet”.

Gemeenschapscentrum De Wildeman

Of er al dan niet een sluiting komt bij café De Wildeman, heeft geen directe invloed op Gemeenschapscentrum De Wildeman. “Dat is een aparte concessie en staat daar volledig los van”, aldus burgemeester Astrid Pollers.

De uitspraak over het faillissement van eetcafé De Wildeman volgt over twee weken. De jeugd zou het althans jammer vinden: “Weer een café minder in Herent”, klinkt het. Als café De Wildeman effectief moet sluiten, verliest Herent in één klap de helft van zijn cafés. Enkel café Den Travoo zou dan nog overblijven in het centrum.