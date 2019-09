EERSTE SCHOOLDAG: ouderraad De Kraal hangt knuffels op om automobilisten trager te doen rijden EDLL

02 september 2019

De start van het nieuwe schooljaar vraagt veel aanpassingen, ook van weggebruikers. Na twee maanden zomervakantie wandelen er opnieuw veel kinderen op straat. Om op die oplettendheid te wijzen, heeft de Ouderraad van De Kraal Centrum in Herent zo’n 100 knuffels gehangen in de straten rond de centrumscholen. “Ondanks de snelheidsbeperkingen, blijven auto’s vaak te snel rijden. Op verschillende kruispunten is het gevaarlijk, zeker als je even niet oplet of gehaast bent. Met deze actie willen we iedereen er aan herinneren dat het vandaag 1 september is”, vertelt Thijs Smeyers, voorzitter van de ouderraad. “Van knuffel naar knuffel wandelen tot aan de schoolpoort vonden de kinderen daarentegen wel fijn”, aldus Thijs. De knuffels blijven nog even hangen.