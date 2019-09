EERSTE SCHOOLDAG: leerkrachten De Bijenkorf verwelkomen leerlingen in paparazzi-stijl EDLL

02 september 2019

13u44 0

De eerste schoolbel is weer gegaan. Bijna 1,2 miljoen Vlaamse kinderen vertrokken vanochtend terug naar de schoolbanken. Sommigen al iets enthousiaster dan anderen. 3,2,1,... en pose! Basisschool De Bijenkorf uit Herent heeft haar leerlingen alvast in ‘stijl’ ontvangen op de befaamde eerste schooldag. De leerkrachten gingen allemaal verkleed als paparazzi. De leerlingen wandelden de school binnen op de rode loper en mochten even halt houden voor de camera’s om hun beste pose boven te halen. Ondanks de vele blije gezichten, vloeiden er hier en daar toch enkele traantjes. Ook voor de directie en leerkrachten van De Bijenkorf was het een speciale eerste schooldag. Voormalig directrice Delila Denivelle heeft officieel de fakkel doorgegeven aan de nieuwe directrice Trui Ketelslegers.