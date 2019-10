Eerst werd ze Miss Vlaams-Brabant, nu strijdt 21-jarige Elize uit Herent om kroontje Miss België EDLL

28 oktober 2019

14u52 0 Herent De 21-jarige Elize Baron uit Herent is verkozen tot miss Vlaams-Brabant. Samen met 32 andere Belgische finalisten mag ze op 11 januari strijden voor het kroontje van miss België. “De droom wordt alleen maar groter”, klinkt het.

Elize Baron (21) werd op 7 september verkozen tot Miss Vlaams-Brabant. De jonge Herentse nam het op tegen twintig andere meisjes uit onze provincie. “Ik ben er heel toevallig ingerold. Ik zag een advertentie op Instagram om deel te nemen aan Miss Vlaams-Brabant en mijn mama zei: probeer dat eens. Ik dacht: waarom ook niet en dan heb ik me ingeschreven. Heel toevallig en in het begin nam ik het niet al te serieus. Ik was toch wel verrast dat ik werd geselecteerd”, zegt de Herentse bescheiden. Elize studeert momenteel bedrijfscommunicatie aan de KU Leuven.

Om Miss Vlaams-Brabant te worden moest Elize heel wat organiseren. “Ik moest zoveel mogelijk sms’en ronselen, geld inzamelen voor het goede doel en verschillende activiteiten meedoen”, zegt ze. De Herentse zamelde het meeste geld in voor de organisatie ‘Hope for the children’ en ze wist ook de meeste sms’en te ronselen. Na haar dansact met gouden vleugels was ook de jury overtuigd. Elize kreeg het kroontje Miss Vlaams-Brabant. “Ik begon meteen te wenen. Maar dat was pure ontlading. Je werkt zo hard naar die avond toe en op dat moment is het heel zenuwslopend. Toen ik mijn naam hoorde...ja, dat was geweldig. Je droomt ervan, maar durft nooit te verwachten dat het werkelijkheid wordt. Mijn gevoel kon niet beter”, aldus Elize. Van Miss Vlaams-Brabant tot Miss België. Afgelopen week moesten de 32 Belgische finalisten een week naar Egypte om zich voor te bereiden op de finale van Miss België in januari. Er werd promomateriaal opgenomen zoals fotoshoots en videobeelden.

Harde werker en communicatief sterk

“Mijn sterke troeven? Ik ben communicatief sterk, zeker door mijn opleiding bedrijfscommunicatie. Ik kan ergens aankomen en met iedereen een babbeltje slaan en toch professioneel blijven. Daarnaast ben ik een harde werker en dat wil ik nu blijven doen om Miss België te worden", aldus de jonge Herentse. Elize zal de komende maanden opnieuw een persoonlijke campagne voeren. “Hoe langer en hoe meer ik mij ervoor inzet, hoe groter de droom wordt. Ik wil heel graag Miss België worden”, zegt ze enthousiast.

Niet te combineren met studies

Als Elize wordt gekroond tot Miss België zal ze haar studies een jaar on-hold zetten. “Het wordt dan mijn fulltime job en dat valt niet te combineren met studeren. Ik heb mezelf wel voorgenomen om mijn studies nadien terug op te pikken”, aldus Elize.

Of de Herentse het kroontje van Miss België mag dragen in 2020, komen we te weten op 11 januari. Stemmen kan alvast door MB29 naar 6665 te sms’en. Succes, Elize!